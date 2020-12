Benjamín Vicuña realiza sentida reflexión tras cumplir 42 años: "El año que nos sacudió por completo y nos hizo llorar..."

Una sentida reflexión fue la que realizó el actor Benjamín Vicuña a través de sus redes sociales, y particularmente en su cuenta de Instagram, donde ostenta más de dos millones de seguidores.

El actor nacional abordó cómo ha sido este año 2020, y también manifestó cómo ha sido la llegada de su hijo menor Amancio, fruto de su relación con María Eugenia Suárez.

“Un año en blanco y negro. Un año más de luces que de sombras. No es un año más. El cumpleaños sin año, el año que no fue y que nos robó casi todo. El año en donde nos sentimos tan chicos y no pudimos ser libres”, comenzó expresando Vicuña.

A esto agregó: “El año que nos sacudió por completo y nos hizo llorar, el año que no tiene nombre. Son 42 los que cumplí y espero que vuelvan los abrazos y la confianza, que vuelva el teatro lleno. Quiero recordar este año como un año bisagra en mi vida, el año del nacimiento de mi hijo menor, amado Amancio, el año donde se detuvo el tiempo pero no el amor“.

Tras esto, manifestó que “quiero ver los colegios llenos de niños y niñas. Quiero celebrar la vida una vez más, contra viento y marea. Quiero brindar por la resiliencia y la adaptación que nos hace grandes, quiero brindar por el amor que trasciende, quiero bailar con mis muertos, quiero terminar de entender algo más del misterio de la vida, quiero querer como la primera vez”.

“Gracias vida por lo recorrido y por darme más, gracias por sentir el viento en la cara y llorar de emoción, gracias por la risa contagiosa de mi hijos, por el olor a pasto y por cada segundo que transitamos sin un rumbo claro. Y gracias por todo el amor que sin duda es la luz que ilumina cada rincón de la historia”, dijo finalmente.

