Patricia Maldonado y cambio estético de Oriana Marzoli: “Era buenamoza, pero quedó horrenda”

La ex panelista del matinal Mucho Gusto, Patricia Maldonado, no tuvo piedad al momento de hablar sobre la exchica reality, la española Oriana Marzoli, con quien compartió pantalla en el reality Volverías con tu ex.

En ese sentido, la “Maldito” comentó lo que ha sido la transformación de la nacida en Venezuela y, las constantes comparaciones con la esposa de Mauricio Isla, Gala Cardirola.

“Ella se transformó en otra persona, con el cambio de cara que se hizo, quedó horrenda. Esa niña tenía un rostro perfecto. Un cuerpo, una nariz, una boca, ojos muy bien armados”, disparó.

“Yo la conocí en persona, te puedo decir que era buenamoza, pero quedó horrenda porque lo que se hizo no es para su cara”, cerró.