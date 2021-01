"Nunca se lo quise decir a Pedro...": Jorge Zabaleta y una confesión que "no gustará del todo" a su amigo Ruminot

“Socios” ha sido uno de los grandes aciertos durante la pandemia. El espacio conducido por Jorge Zabaleta, Stefan Kramer, Francisco Saavedra y Pedro Ruminot ha dejado incontables momentos y anécdotas que han sacado más de una carcajada a los seguidores en las redes sociales.

En la reciente emisión del programa, el actor reveló los problemas que ha tenido con los memes. ¿El motivo? El tipo de humor empleados en estas imágenes que se viralizan en el internet. “No entiendo los memes, hueón, parece que soy de otra época”, explicó.

Sin embargo, en el mismo diálogo que sostuvo con el conductor de Canal 13, realizó una confesión que, de seguro, no le gustará para nada a Pedro Ruminot.

“En el Club de la Comedia yo quedé atrás; nunca se lo quise decir a Pedro (Ruminot), pero yo nunca me reí mucho con El Club de la Comedia. Es que hueón, ¿sabí’ que? Mi hermano que tiene 10 años menos que yo se cagaba de la risa y me decía “buena, la cagó, jajajá” y yo le decía ¿de qué te reí?… ¡Y me explicaba el chiste, hueón!“, aseveró ante las carcajadas de Saavedra.