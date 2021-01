¿Te atreves a desafiarlo? Beto Cuevas y la ingeniosa idea para interactuar con sus seguidores

En medio del ilimitado tiempo que otorga el confinamiento a causa de la pandemia del coronavirus, Beto Cuevas pensó en un ingenioso método para acercarse a sus seguidores. ¿Qué se le ocurrió? Inventar idiomas y entablar jocosas conversaciones en dichos dialectos.

Así lo reconoció el artista en conversación con el programa “Tendencias” de Agricultura. “Hoy amanecí de muy buen humor, no sé si se me nota y comencé a improvisar idiomas que no existen. Empecé a hablar en un idioma que no existe y digo ¡guau, suena bien!“, sostuvo.

El ex vocalista de La Ley, además, reveló que más de algún fanático lo ha “desafiado” a dialogar en estas lenguas. “Le mandé a algunas fans que me escriben “oye, te propongo que comencemos a hablar en otro idioma”; les comienzo a mandar audios en este idioma y algunas personas son más tímidas, pero otras se lanzaron a hablarme”, aseveró.

“Se me me ocurrió la idea de hacer un vivo hablando en otro idioma y a ver qué sale. Nos vamos a reír mucho, lo importante es reírse en este tiempo”, reflexionó Cuevas, quien mantuvo una jocosa dinámica con Angélica Castro.