Nacho Gutiérrez desempolvó “bizarro carrete” con Felipe Avello en Valparaíso: “Terminamos bailando en la calle”

El periodista Ignacio Gutiérrez confesó una sórdida salida de carrete junto a Felipe Avello, en su programa “Cómplices”.

En conversación con Francisca García-Huidobro, reveló que una vez Avello lo llevó a a subida Ecuador en Valparaíso, lugar donde él no había ido de fiesta y sitio típico de la bohemia porteña.

“Yo era más de rulos. Y le digo hueón ¿dónde me vas a llevar?. Me dice “Ignacio, cálmate, vamos a un lugar donde tengo muchos amigos”. Y fuimos, a las 2 de la mañana. Tú cachai nuestro estado… 24 años, da lo mismo, carreteai hasta las 6. Íbamos a una hueá que era como de las arañas, el bar las arañas. No era tan famoso”, dijo.

“De repente bajamos y Avello me decía pero a ti te gustan los hombres. Se me acercaba una niña y Avello le decía “A Ignacio le gustan los hombres, es homosexual”. Pegao…”, se quejó.

Luego, “te invito una bebida… cervezas, solo había de litro. Nos fuimos con dos cervezas de litro. Nos echaron de la Viuda Negra, salimos caminando por la calle, Avello enamorado…”.

“Me dice te tengo que presentar. Me presenta dos amigas, que eran dos transexuales que estaban trabajando en Viña… terminamos bailando en la calle, todos. Lo pasamos el descueve”.

Escucha el audio: