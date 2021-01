Daniella Campos llega a la política: “Me inspiraba en Lady Di, quería ser como ella”

La periodista, modelo y ex Miss Chile Daniella Campos, confirmó esta semana que oficializó su candidatura independiente -apoyada por Evópoli- con concejala por Colina.

En este sentido, señaló en entrevista con La Cuarta que “yo tenía un sueño, en los años 80 me inspiraba en Lady Di, ayudando a los que más lo necesitaban, quería ser como ella”.

“Después de formar familia y con toda el agua bajo el puente que ha pasado, hoy he podido retomar ese sueño, ser útil desde el servicio público. Voy ayudar en la comuna que yo elegí vivir y en la que crecerá mi hija”, comentó Campos.

Recordemos que la modelo aun se recupera de la cirugía a la que se sometió en octubre para extirparle dos tumores benignos en su cabeza.

Al respecto, dijo que ella misma ha pasado por “injusticias tremendas por salud, lo he vivido en carne propia. Hay muchas cosas que me conectan con la realidad de las personas. Eso me da el coraje y la valentía para trabajar en diversas temáticas, como salud, medio ambiente y seguridad”.

Dijo además que está harta “de la política antigua”, por lo que decidió “no quedarse en la casa alegando, pateando la perra, hay que involucrarse”.

En esa línea, reconoció que no le teme a los prejuicios al provenir de la televisión, ya que siempre ha lidiado con ello. Además, considera que se ha preparado y el contacto con la gente es su motivación diaria.

Respecto a su recuperación, la comunicadora indicó que “ha sido más rápido de lo que yo esperaba, pero con las dificultades que eso conlleva, no es fácil. He tenido que estar yendo a controles de todo tipo y lamentablemente se me viene una nueva cirugía“.

Esta nueva cirugía tiene que ver con un tema de cicatrización que incluso no se puede explicar bien. “Uno de los cirujanos mandará mi caso a Australia para la mejor cirugía”, dijo.

Frente a esto, señaló que si bien lloró y lamentó la situación, hoy en día intenta mantenerse “fuerte y de pie”, enfocada en sus actividades diarias y “sin bajar la guardia”.