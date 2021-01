“Mi papá pensaba que estaba muerto”: Pato Torres recuerda la reconciliación que tuvo con su padre

El reconocido actor chileno, Patricio Torres, tuvo un duro inicio en su profesión. El histórico profesional, se vino a estudiar a Santiago y una de las cosas que más lo marcó fue el quiebre que tuvo con su padre, quien no perdonó que él haya decidido estudiar dicha carrera.

A pesar de lo mencionado, “Pato” se logró reconciliar con su padre. “Le conté a mi ‘viejo’ que iba a estudiar actuación y dirección de teatro me dijo que no tenía el dinero para fomentar mi carrera”, comenzó diciendo en conversación con Martín Cárcamo.

“Le dije que no se preocupara, que yo me iba a encargar. Gracias a Dios la universidad me apoyó y me pagó todo, hasta la pensión”, agregó.

Al ser consultado por el “Rubio natural” cuándo se produjo la reconciliación, Torres aseguró que “Hubo varias reconciliaciones. La primera fue cuando me vino una enfermedad muy fuerte, estuve hospitalizado casi dos meses”.

“Él llegó al hospital, se paró al lado de mi casa, casi llorando y me dijo que lo perdonara porque yo estaba así por su culpa”, complementó.

En esa línea, el reconocido actor recordó otra reconciliación. “Cuando se produjo el golpe de Estado, él no sabía que pasaba conmigo, vio que el edificio que yo vivía estaba todo baleado y destruido, él pensó que estaba muerto”, reveló.

“Coincidentemente, mi mamá me había ido a buscar y el encuentro se produjo en el terminal de buses, los tres, fue emocionante porque lloramos, nos abrazamos y su gesto más emotivo fue que me pasó su afeitadora personal”, cerró.