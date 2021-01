Quería ocho hijos, ahora irá por el quinto: Álvaro Ballero habló de su vida familiar, televisiva y política 

Álvaro Ballero, ex chico reality y actual gerente de Marketing en Canal 13, se confesó con sus seguidores en una divertida ronda de preguntas que realizó en su cuenta de Instagram. En la instancia habló sobre su pasado en la televisión y sobre su presente familiar, laboral y político.

Según reconoció siempre soñó con tener una numerosa familia, incluso indicó que planeaba 8 hijos pero que el proyecto no es del agrado de su esposa. Pese a lo anterior, la pareja iría en busca del quinto integrante próximamente. Además, confesó que pasa poco tiempo con su familia debido a su trabajo, sin embargo expresó que “no le queda de otra” ya que así logra “todo lo que soñó”. “Claro que quiero estar más con mi familia pero no puedes tenerlo todo”, dijo.

Por otra parte, Ballero aseguró que no se arrepiente de su paso por el reality “Protagonistas de la Fama”. También contó que no ve a ninguno de sus ex compañeros de la casa estudio, sin embargo “se emociona” cuando se los encuentra ya que “es como encontrarte con tus ex compañeros de colegio”.

En esta línea indicó que no se arrepiente de la personalidad -odiada por algunos- que presentó en su pasado como chico reality, ya que “así lo ganó” y actualmente “así le gana a la vida”.

Finalmente, se refirió a su posición política y a su antigua cercanía con Renovación Nacional (RN). Según expresó, ahora tiene “cero simpatía” por el partido ya que cada día está más lejos de la Derecha.

“Quiero para mis hijxs un país equitativo, diverso y lleno de oportunidades, aquí la Derecha no te da ninguna de esas opciones”, afirmó el querido ex chico reality.

Revisa las respuestas de Álvaro Ballero a continuación: