“¡Esto no es un Hogar de Cristo!”: Catalina Pulido y Patricia Maldonado se enfrentan por demanda de Bárbara Rebolledo contra Ignacio Gutiérrez

Las animadoras Patricia Maldonado y Catalina Pulido se enfrentaron duramente por la situación que actualmente enfrenta el animador Ignacio Gutiérrez, en una nueva emisión del programa “Las Indomables”.

Esto, luego de que se destapara la demanda que interpuso la periodista Bárbara Rebolledo en contra de la productora Northfield Producciones Limitada, representada por Gutiérrez.

A raíz de este hecho que las animadoras ahondaron en este tema, recordando que la productora del animador estuvo a punto de irse a la quiebra.

“Tuvimos que cerrar todas las operaciones en marzo, sin saber qué venía para adelante. Antes de irme a la quiebra, opté por hablar con las partes, y en estos momentos ya estamos con el 98% pagado. Aún quedan procesos pendientes, algunos han entendido que se ha hecho difícil y otros no, que por la desesperación fueron a Twitter”, dijo hace varios meses Ignacio Gutiérrez a La Cuarta.

No obstante, según pudieron constatar las animadoras en su programa “Las Indomables”, aún habría gente a quienes no les habría pagado.

Fue justamente este tema el que fue comentado por Catalina Pulido, quien defendió a Gutiérrez, indicando que él no habría dejado de pagarle a la gente, sino que estaría priorizando a quién pagarle primero. Una opinión muy diferente a la de Patricia Maldonado, quien declaró que el animador debe pagarle a todas las personas por igual.

“Me importa un soberano perno si tengo plata o no tengo plata, me importa un soberano perno si él tiene para pagar o no tiene para pagar, a mí me tiene que pagar le gusta o no, es mi trabajo”, declaró Maldonado.

“No tengo por qué esperar porque tengo una vida un poco mejor que el resto (colocándose en el caso de Rebolledo), a mí me tiene que hacer el mismo trabajo que al resto, si al resto le da 50 lucas mensuales, a mí me da 50 lucas mensuales”, dijo la exrostro de TV.

Por su parte, Pulido señaló que “o sea sí, tienes razón, es su plata y todo lo que quieras, pero por ejemplo, si yo estoy en una situación apretada de lucas… te lo digo por lo siguiente, yo estuve 3 años sin pega, dejé de pagar muchas cosas, como el arriendo, me acogoté, lo fui pagando, pero a la única persona que nunca le dejé de pagar fue a mi nana, ¿por qué? porque priorizo, no es que deje de pagar, es que mi prioridad es la gente que depende directamente de mí”, sostuvo.

“Quizás todavía no le ha podido pagar, quizás es la última en la línea de preferencia porque es la que menos lo necesita“, dijo Pulido, mientras que Maldonado expresó que “esto no es un Hogar de Cristo, esto es un trabajo como cualquier otro, todos merecen el mismo respeto”, dijo.

