“Me veo muy pobrecita, pero me voy a defender”: El descargo de Roxana Muñoz tras recibir millonaria multa por ayuno

Roxana Muñoz realizó un fuerte descargo en su cuenta de Instagram tras recibir una multa de 20 millones de pesos por publicar el proceso de su ayuno de 21 días en redes sociales (donde alcanzó a más de 350 mil personas). La denuncia fue realizada por el Colegio de Nutricionistas a la Seremi de Salud, quienes especificaron que la modelo había “engañado al público”.

Primero, Roxana se refirió a las mujeres que actualmente la critican: “Me da una pena enorme, porque la mayoría son mujeres y uno piensa que por último, por ser mujer, te vas a poner en el lado de la otra persona y solidarizar con esa persona de alguna forma. No digo que estén de acuerdo”, manifestó.

Posteriormente, la modelo tuvo palabras para los personajes mediáticos que lanzan fuertes cuestionamientos a su persona y estilo de vida.

“Esas personas no deberían estar en la televisión. No deberían trabajar como comunicadores, porque hacen fiesta con mi desgracia, con la desgracia de otras personas porque lo he visto. Dicen qué bueno, qué rico que le están cobrando $20 millones. ¿A quién le están cobrando $20 millones? ¿A una marca que está vendiendo productos cancerígenos? ¿A una mujer que es madre esforzada que ha sacado adelante sola a su hija? ¿A esa persona?“, agregó.

Roxana también se refirió a los comentarios donde su hija ha estado presente: “No tiene nada que ver mi hija con el ayuno. No puede ser que se pongan a hablar de mi hija. ¿Qué quieren? (…) Este mundo está al revés. ¿Qué se preocupan de mí? Una pobre mujer. Así me ven, una pobre mujer, madre soltera, y por eso todas se tiran en contra mía”.

Finalmente, es necesario destacar que la modelo lanzó una fuerte advertencia a sus detractores: “Me veo muy pobrecita, pero me voy a defender“, cerró.

Revisa el registro a continuación: