“Mejor que no diga nada”: Televidentes arremeten contra Carlos Pinto por opiniones al caso de Tomás

Carlos Pinto fue invitado este viernes al panel de “Contigo en la mañana” de CHV y así hablar de la desaparición y búsqueda del pequeño Tomás, que aún continúa en la región del Biobío tras desaparecer en la tarde de este miércoles en el sector de Caripilún en la Ruta P-40, que une la localidad de Lebu con Arauco.

En ese contexto, Pinto dio su opinión del caso y que no fueron bien recibidas en las redes sociales.

El expresentador de “Mea Culpa” realizó preguntas respecto a la distancia de donde quedó esperando el pequeño y dijo que los más probable que Tomás llamó a su tío y no fue escuchado, por lo que lo menos probable es que se haya dirigido a su casa.

“Yo siento que fue tras la búsqueda de su tío, no queriendo buscar la casa”, dijo el periodista.

“Yo después de escuchar al tío, su testimonio me pareció muy genuino, tremendamente emotivo, veraz, sin embargo, creo que aquí pudieron cometerse algunos errores”, continuó Carlos Pinto.

“Tenemos que entender que más allá de lo genuino y veraz de lo que dijo el tío, hay errores que debemos consignar para este y otros casos…lo hubiese tomado en brazos, él perfectamente lo pudo tomar y no alejarse tanto”, complementó.

Esta opinión no fue bien recibida por los televidentes, quienes a través de las redes sociales criticaron sus palabras.

Carlos Pinto habla de teorías sin dar los datos correctamente y en más de una ocación lo ha tenido que corregir Julio Cesar, si no sabe de lo que está hablando mejor que no diga nada o confunde más a la gente #ContigoCHV

Horrendo lo q está haciendo Carlos Pinto, está hablando pa rellenar?? Porq la está puro💩! Yo q no he visto mucho esto, supe no había pumas ni animales salvajes y hablando esto?? Nooo mal muy mal!!Ojalá q encuentren a Tomas! Estas habladurías le hace mal a la familia! #ContigoCHV

— viki (@viki_pg) February 19, 2021