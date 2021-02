“Él me ilusionó… me quedé sin casa y sin marido”: Exchica “Yingo” funó a la amante de su exesposo por redes sociales

Rosemarie Dietz se hizo sumamente conocida en Chile, luego de su participación en el programa “Mekano” de Mega, donde alcanzó gran popularidad.

De hecho, fue tanta la fama que alcanzó que miles de personas la siguen a través de sus redes sociales, y especialmente en su cuenta de Instagram, donde ostenta más de 102 mil fanáticos.

Es en esta plataforma donde Dietz comparte diariamente registros de sus actividades diarias, recibiendo constantemente comentarios positivos de parte de sus seguidores.

No obstante, durante esta jornada Rosemarie generó gran preocupación, luego de revelar una compleja situación que vivió hace algunos días.

Según explicó, descubrió que su esposo Cristóbal González, quien se desempeña como CEO de una inmobiliaria y además es piloto de helicóptero, le fue infiel, tras lo cual decidió funarlo a él y a su amante.

A través de su cuenta de Instagram, la exchica “Mekano” escribió un crudo mensaje contra la amante de su ahora exesposo: “Con la marac… que me cagó, les presento la put… de Valdivia. 50 años… no dejen jamás que las pisoteen ni que les vea la cara nadie”, dijo Rosemarie en la red social, según recogió un sitio web de farándula, generando gran preocupación entre sus seguidores.

Posteriormente, escribió nuevas publicaciones en la plataforma, indicando que “a toda mi gente que me ha preguntado si estoy en pareja… Hace un tiempo que no. Solterísima jajajaja. Y feliz, antes que tarde”, dijo.

“Gracias a todos por el apoyo. Él me ilusionó, me enamoró y me prometió muchas cosas… arrasó con todo en 4 días. Me quedé sin casa, sin marido y sin mi hija gatita, pero al final de todo, gracias a Dios por abrirme los ojos. Duele, sí, pero siempre es para mejor”, añadió.

Revisa acá sus historias: