Mark Ruffalo y Jennifer Garner sorprendieron con reencuentro a 16 años de la película “Si yo tuviera 30”

Luego de 16 años de su estreno, los protagonistas de la película “Si Yo Tuviera 30”, Mark Ruffalo y Jennifer Garner, sorprendieron a sus fans con una tierna fotografía de ambos.

El actor que también interpreta a “Hulk” difundió la noticia de la reunión a través de su cuenta de Twitter, en que compartió la instantánea junto al mensaje: “Reconectando con una vieja amiga. ¿Alguien sabe dónde podemos conseguir Razzles en Canadá?”, haciendo referencia a los caramelos que los personajes solían comer en la película.

Reconnecting with an old pal. Anyone know where we can get Razzles in Canada? pic.twitter.com/gS74KjME20

— Mark Ruffalo (@MarkRuffalo) February 24, 2021