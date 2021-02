Luis Jara asegura que le ofrecieron animar el Festival de Viña: “No me sentía capacitado para ser un reemplazante de Antonio Vodanovic”

Esta noche se pone fin a la temporada especial que hizo Canal 13 del programa “Todos a Viña”, en el cual se reviven grandes historias del festival en la voz de sus protagonistas.

A las 22:15 horas, Sergio Lagos, Tonka Tomicic y Sergio Lagos dirán adiós a este estelar festivalero, y lo harán con entrevistas remotas con Ana Torroja y Luciano Pereyra, desde México y Argentina, respectivamente.

Ambos artistas repasarán su vínculo con el certamen viñamarino, al igual que lo harán en el estudio instalado en plena Quinta Vergara los chilenos Luis Jara y Coco Legrand.

El primero confesará varias cosas, entre ellas, el complejo lazo que tuvo por largos años con el Festival de Viña y revelará las razones que lo llevaron a negarse a suceder a Antonio Vodanovic en la animación del evento en el año 2005.

“A mí me ofrecen animar el festival el 2005… y se me aconcharon los meados, lo voy a decir bastante vulgarmente. En un principio lo acepté, pero después me pareció muy dramático reemplazar a Antonio”, declarará Jara en la tercera y última edición de “Todos a Viña”, la cual los televidentes podrán ver esta noche después de “Tele13 central” por las pantallas de Canal 13.

Luis añadirá en el estelar que “no me sentía capacitado para ser un reemplazante de Antonio… no me parecía lógico. Creo que Antonio puso una marca demasiado potente y sentía que no tenía porqué hacerlo. No iba a cargar con esa responsabilidad, no lo necesitaba”.

El ex animador de espacios como “Vértigo” y “Mucho Lucho”, además, confidenciará no estar arrepentido de esta decisión y que de volver a la Quinta Vergara, “me gustaría que fuera la música la que me volviera a traer”.

“Yo conozco a Lucho Jara hace 40 años y nunca había dicho públicamente todo lo que dice en el programa que veremos esta noche”, adelanta Mauricio Correa, productor ejecutivo del programa con que Canal 13 ha mantenido el espíritu del Festival de Viña del Mar este 2021.

En la edición de cierre de “Todos a Viña”, además, Coco Legrand repasará toda su trayectoria en la Quinta Vergara y también se adentrará en las razones que lo tuvieron alejado de ese escenario durante 20 años, entre 1980 y 2000.

Por otra parte, el programa hará un repaso por los grandes éxitos y fracasos del humor en Viña, como Álvaro Salas, Ruperto, Óscar Gangas y Jani Dueñas, por nombrar a algunos desde el lado que les tocó vivir el recibimiento del llamado “Monstruo”.