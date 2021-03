“Todos los días descubro algo más que me gusta de él”: Belén Mora confesó cómo se enamoró de Toto Acuña

La comediante Belén Mora detalló cómo comenzó su romance con Toto Acuña, a quien conoció en el programa “Morandé con Compañía”.

En conversación con Martín Cárcamo en el programa “De tú a tú”, Mora reveló que “yo venía saliendo de otra relación de pareja con mi ex hace como un año y yo estaba en la parada de ‘nunca más voy a amar a nadie porque el mundo es malo’, y carretes y amigas y toda la cuestión, y de repente el Toto se da vuelta y le veo las ‘pepas’ que tiene, y se me apretó la guata, como Disney, y después llega un productor y me dijo ‘ya, tienen que grabar’ y fue heavy… fue como ‘él es’“, confesó.

“Y en un minuto la patuda le digo como ‘¿sabes qué? me gusta otra persona, así que nosotros seamos amigos nomás’, y el Toto hizo exactamente eso, ser amigos“, contó la comediante.

No obstante, relató que un día Acuña le sacó “celos” con otras mujeres, y ella decidió confesarle su amor: “El hueón hizo lo que yo le había dicho, que es ‘seamos amigos’, y ahí yo dije, no, no puedo verlo con otra persona, me gusta. Yo le dije que me gustaba y que quería estar con él”, recordó Belén.

“Y después pasaron un par de meses y le dije ‘sabes que me gustas, quiero estar contigo y ya no aguanto más’, y me tomó la mano, me dio un topón y bailamos una cueca, que el Toto baila una cueca espectacular, y ahí cagué, y aquí estoy, enamorada hasta las patas y feliz y todos los días descubro algo más que me gusta de él“, expresó.