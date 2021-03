Espectadores de “Yo Soy” arremetieron contra Antonio Vodánovic por comentario a imitador de Zalo Reyes

Durante la jornada de este miércoles se emitió un nuevo capítulo de “Yo Soy“, el cual no estuvo exento de polémica debido a los miembros del jurado, y en especial por la participación de Antonio Vodanovic.

La situación se gestó en medio del duelo entre Zalo Reyes, Eva Ayllón y Luis Fonsi, siendo el primero de estos quien ingresó al escenario, para interpretar “Una lágrima y un recuerdo“.

Tras su presentación, el primer comentario de Vodanovic tuvo relación con una supuesta fiesta.

“El primero es que parece que la farra fue fuerte anoche. ¿A qué hora te acostaste?“, expresó, a lo que el concursante respondió que temprano, ya que ensayó y se tomó un diclofenaco, para luego añadir “no tomo trago. Soy bien ordenado, soy cristiano“.

Luego Vodanovic retomó la palabra para emitir un nuevo juicio: “La voz la encontré quizás exageradamente raspada hoy día… Marcaste mucho algunas palabras, terminaciones… Pero no pongas esa cara”, expresó, generando la molestia del imitador.

“Me va a disculpar, con todo respeto. Me he sacado la contumelia por darle el gusto y de repente me duele esto… yo no sé qué Zalo quiere que le muestre, don Antonio“, replicó el doble de Zalo Reyes.

Ante esto, Antonio Vodanovic soltó: “Pero no nos pongamos a llorar acá, pue“, sosteniendo que su presentación había sido muy buena.

Finalmente el concursante pidió disculpas por su reacción y clasificó a la siguiente etapa, derrotando a los otros imitadores.

A pesar de esto, las palabras de Vodanovic fueron recordadas por los televidentes, las cuales fueron rechazadas.

Aquí puedes ver algunas de las reacciones:

Qué onda vodanovic, asume que todos los participantes llegan carreteados #YoSoyCHV — La de la cicatríz (@CaroBunbury) March 11, 2021

Y por que Vodanovic trató de curao al imitador de Zalo Reyes??? igual patuo… si yo fuera el participante, lo habría puteado más#YoSoyChv — Cristian Manolo (@ManoloMonsalve) March 11, 2021