Gala Caldirola entregó detalles de su embarazo de Luz Elif: “Yo no quería tenerla en ese momento”

El día de ayer se estrenó un nuevo capítulo de “De tú a tú“, espacio conducido por Martín Cárcamo en donde ahora conversaron con Gala Caldirola y Mauricio Isla.

En este sentido la española repasó cómo fue enterarse de que se encontraba embaraza de su hija Luz Elif, pequeña que ambas tienen en común y noticia la cual no se tomaron del todo bien al principio.

“Para mí en ese momento fue un susto, porque no me sentía preparada para tantos cambios. Me sentía muy joven. En Europa tenemos la mentalidad de ser mamá más mayores. En un inicio, yo tenía miedo“, partió señalando la modelo en primera instancia.

Tras esto, Gala fue honesta y reconoció que “no quería tenerla en ese momento, pero él (su marido) me dio la seguridad, porque ya tenía una hija. Él ya lo había vivido, entonces me dio la seguridad y la tranquilidad, y de a poco me fui adaptando a la nueva situación“.

No obstante este escenario es completamente distinto a día de hoy, en donde ambas están más unidas que nunca, señalando que “lo más bonito que me ha pasado en la vida. Yo doy todo por Luz. Yo no me separo nunca de ella, pero no porque no pueda, sino porque no quiero. De hecho, hemos intentado tener a una persona que nos ayude en casa y no puedo”.

En esta línea Gala expresa que a ella le gusta hacerse cargo de todo lo que tiene que ver con la niña de 3 años. “Me gusta hacerle su comida, me gusta dormirla, me gusta bañarla. Me gusta jugar con ella. Me gusta enseñarle, retarla… hay que hacer de todo, no todo es bueno. Me encanta ser mamá, pero en un inicio me dio miedo“, narró.