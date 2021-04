El mensaje que JC Rodríguez le envió al Presidente Piñera en vivo: “Ojalá esté viendo el programa”

Julio César Rodríguez durante el último tiempo ha destacado por una opinión aguda, la cual se hizo presente durante la jornada de hoy, enviándole un mensaje al Presidente Sebastián Piñera.

La situación se originó luego de que la periodista Daniela Muñoz recorriera una feria de Recoleta, y entrevistara a Evelyn, mujer que debió invertir su 10% de las AFP para levantar un negocio que le ha permitido sobrellevar la pandemia.

“A mí me sirvió bastante, porque como mi mamá había fallecido (…) Tuve que arreglar la casita de mi mamá, arreglar la parte eléctrica, tuve que cambiar todo. La plata la ocupé para estar un poco más cómoda de lo que estaba y, obviamente, mis necesidades básicas“, partió señalando la comerciante en el móvil.

Tras relatar cómo ha sido la pandemia para ella, JC Rodríguez la sorprendió con una inusual pregunta: “¿Usted se considera rica?“, a lo que ella replicó de manera negativa.

Esto provocó el descargo del periodista: “Ojalá nos esté viendo el Presidente de la República, a veces ve el programa, porque él piensa que el tercer retiro es para la gente rica. Eso es lo que él dice, así que ojalá esté viendo el programa”, expresó.

Estas palabras fueron respaldadas por Evelyn, quien sumó: “nosotros, la gente de barrio, tenemos tantas carencias que quizás la plata uno no la ocupa sabiamente, pero yo he me dado cuenta que la plata se ha ocupado en cosas necesarias. Creo que el 10% se ha ocupado de una forma que la gente lo ha necesitado. Yo no creo que nos vamos a hacer rico con un millón de pesos, pero sí hay gente que está pasando hambre”.

Finalmente JC cerró expresando que la ayuda no ha llegado como corresponde y que “ojalá hubiese llegado más ayuda para no tener que sacar esos retiros, porque tampoco es lo mejor del mundo“.