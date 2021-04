La justificación de Florcita Alarcón tras ser detenido por circular en cuarentena: “Fue una pajaronería”

El día de ayer el diputado Raúl “Florcita” Alarcón fue detenido tras transitar por la comuna de Providencia, sin un permiso de desplazamiento, infringiendo la norma sanitaria.

En este sentido el parlamentario habló con 24 Horas en donde justició su accionar. “Yo no sabía que después de venir desde donde me arreglaron el computador no podía pasar a ver a mi hija. Esa fue toda la ‘pajaronería’, dos ‘pajaronerías’“.

Luego continuó aludiendo además a que contaba con toda la documentación del vehículo vencida: “Yo no me había dado cuenta, no sabía, que estaban todavía abiertas las revisiones técnicas y no sabía que viniendo de una actividad que tenía que ir con el computador para que me lo arreglaran, no podía pasar a ver a mi hija”.

En este sentido el coronel Alejandro Arancibia Pacheco, prefecto de la Zona Oriente de Carabineros, sostuvo que “Florcita” fue detenido cerca de las 17:30 horas.

“No portaba ningún permiso. Él no estaba ejerciendo sus funciones, situación por la cual el personal de Carabineros tuvo que adoptar el procedimiento conforme a lo que dicta la ley”, señaló.