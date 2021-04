Macarena Tondreau posó al natural para referirse a sus inseguridades: "Esta soy yo..."

Recientemente la comunicadora Macarena Tondreau compartió una reflexión en donde se refiere a los miedos e inseguridades que experimenta.

En este sentido, con una postal al natural, inició: “Esta soy yo… definitivamente no soy perfecta… es más… estoy muuuuuy lejos de serlo… Cada día veo más arruguitas en mi cara, que por más que trate de esconderlas, ahí están y para quedarse“.

“Cada día aparecen más rasguños y moretones en mis piernas… he aprendido a quererlos, ya que es imposible que deje de correr y tirarme al suelo como si tuviera aún 10 años”, redactó luego.

Tras esto, añadió: “Me miro al espejo y me convenzo que sólo comeré saludable… creyendo que comiendo el chocolate a escondidas me engordará menos. Soy independiente y práctica… pero agradezco cuando me acompañan y me regalonean aunque insista que no lo necesito”.

“Siempre me muestro segura… aunque la verdadera YO es absolutamente insegura y miedosa… ya lo había notado? Creo que sí! Soy llorona, lloro si veo a alguien sin comida o a un niño sufriendo y lloro por la injusticia… sueño con ser Super Woman y solucionar toda el hambre del mundo.. Pero no lo soy y por más que lo intente no logro ayudar todo lo que quisiera y por eso también lloro”, reveló tras esto.

Finalmente expresó: “A veces ni yo sé lo que quiero, pero no entiendo cuando los otros no lo saben (…) Soy suuuuper ordenada, pero no porque me guste, la verdad es que soy tan volada y desconcentrada, que si no tengo todo en su lugar es imposible que logre enfocarme. Esa soy yo, llena de defectos y así aprendí a armarme… no saben todo lo que me costó. Pero lo conseguí. Me amo, me acepto y me respeto tal y como soy. Y así, los que están junto a mí también lo hacen”.