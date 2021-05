José Luis Repenning fue expulsado de local de votación por personal del Ejército en pleno despacho

José Luis Repenning enfrentó un complicado momento cuando realizaba un despacho para Meganoticias en el Estadio Monumental. El periodista fue sacado del lugar por personal del Ejército justo cuando se disponía a captar el momento en que eran embaladas las urnas durante la jornada del sábado.

“Mayor, ¿tenemos que salir? ¿Por qué nos hacen esto?”, consultó el comunicador al mayor Rivera del Ejército, quien le respondió: “Intentamos que se quedaran, pero no se pudo, están encima de las mesas, no hay tranquilidad para el proceso. La delegada me pidió que saliera”.

Posteriormente el comunicador fue expulsado del local de votación y terminó despachando desde el estacionamiento del Estadio Monumental.

“A nosotros nos ponen en un lugar, yo soy súper respetuoso, pero no todos lo cumplen. Una vez no importa, dos veces tampoco, pero a la vigésima octava, evidentemente no. Me estoy saboteando a mí mismo, pero por un tema sanitario, las autoridades se preocupan“, explicó el periodista.