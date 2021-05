“Me pega en la cabeza y me tira contra todos los colgadores”: Yazmín Vásquez recibió feroz golpiza en un mall frente a su hijo de 9 años

La periodista Yazmín Vásquez relató un complejo momento que vivió hace algunas semanas, cuando fue a un centro comercial junto a su hijo de 9 años.

Según explicó en conversación con ‘Beauty Velvet de Revista Velvet, fue brutalmente golpeada por una mujer en el Mall Alto Las Condes, con quien se enfrascó en una discusión en frente de todos los presentes.

“Fui la semana pasada o antepasada al Mall (…) tenía que comprar un par de zapatillas, estoy en una multitienda conocida en el Alto Las Condes, estaba mi hijo, lo dejo sentadito al lado mío y de repente pasa una niña y me empuja, pasa de nuevo y me vuelve a empujar y en eso quiere volver a pasar y la freno, y le digo, ‘te pido, por favor, que mantengas la distancia’, te juro por Dios que fue en ese tono”, contó.

Tras esto, reveló que “¡vieja culiá! es lo mínimo que me dijo. Pasa y me empuja, yo igual me calenté y le digo, ‘oye para, no me toquí’, porque me tendió a pegar y no a empujar y me siguió gritando y me empecé a asustar un poco y dije que siga gritando”.

En este sentido, Vásquez explicó que “cuando se va, alcanzo a dar 4 pasos, iba a pescar al Santi a mi hijo y se acerca una niña y me dice ‘perdona que te moleste, pero la niña que te estaba insultando viene de vuelta y dice que te quiere matar’“.

“Alcanzo a mirar buscando a un guardia o alguien que me ayude y me pega, pero me pega tan fuerte en la espalda, mi hijo sentado, pero me estaba mirando, me pega en la cabeza y me tira contra todos los colgadores, caigo arriba de un piso, arriba de un fierro, me azoto la cabeza y mientras iba cayendo digo, por qué estoy acá, por qué me está pasando esto a mí”, prosiguió.

“Atino a mirar a mi hijo, le hago así (gesto de silencio con el dedo) tiene 9 años (…) Habían dos minas que atinaron a gritar y le dijeron ándate de acá, qué te pasa loca, y la mujer les gritó a ellas también. ¿Tú crees que llegó un guardia? a los 5 minutos llegó uno, después la jefa de tienda me dice: ‘oye, si quieres sube al cuarto piso a dejar una constancia’”, relató la comunicadora.

Sobre este episodio, Yazmín reconoció que “estaba muy asustada, estaba como en shock. Nunca pensé que me iba a pasar algo así, menos en un Mall, en una tienda. Les digo, lo único que quiero es que me vayan a dejar los guardias al auto e irme de acá. Muerta de susto, me subí al auto y me largué a llorar, pobre mi hijo, pero era tanto el miedo que tenía, porque pensé que podría haber sacado un cuchillo”.

Posteriormente, aseguró que su marido le dijo que “fuera a la clínica y fuera a hacer constatación de lesiones, tenía un tremendo moretón en la espalda (…) cuando le contaba lo que me había pasado no lo podía creer. Me dio miedo hacer denuncia, es que la gente está tan loca, después me salen a buscar”.

“Qué lata estar acá, la gente está con poca paciencia, muy enojada, súper poco empática, no sé si la mejor decisión es no ir al Mall o tener un poco más de cuidado. No lo quería contar, pero lo digo para que tengan cuidado (…) uno siempre cree que va a estar preparada a la hora de los ‘qué hubo’, uno no hace nada o reacciona muy mal”, reflexionó finalmente,