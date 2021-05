Diana Bolocco no quiere compartir set con Pamela Jiles: “Fue muy cruel con mucha gente y entre ellas conmigo” 

Diana Bolocco reveló que no quiere compartir set con Pamela Jiles porque “fue muy cruel” con ella en el pasado. La conductora habló sobre la diputada en el matinal “Mucho Gusto” de Mega.

Tras ser consultada por José Antonio Neme sobre con quién no compartiría pantalla en un eventual nuevo espacio televisivo, Diana respondió: “No trabajaría en televisión nunca con Pamela Jiles (…) No me gusta una parte de su historia televisiva, pero cuando hizo farándula fue muy cruel con mucha gente y entre ellas conmigo.

Finalmente, la comunicadora agregó: “Yo creo que ella fue muy cruel con muchas personas (…) Yo no trabajaría nunca con ella, televisivamente hablando. Ella ahora es diputada, presidenciable y puedo convivir con ella, la he entrevistado y la entrevistaría de nuevo, pero tú me preguntaste con quién no compartiría un set de televisión como compañero, ahí está mi respuesta”.