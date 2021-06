Señalan que Tonka Tomicic y Pancho Saavedra fueron perjudicados por ataque digital a Canal 13: desde la estación lo aclararon

Durante la tarde del pasado jueves Canal 13 informó a través de las redes sociales que el pasado 12 de junio fueron víctimas de un ataque de ciberseguridad masivo.

Esto fue revelado luego de un rumor que surgió en el programa “Me Late“, donde señalaron que parte de los programas que estaban preparando se habían perdido de manera completa.

Algunos de estos habían sido proyectos de Francisco Saavedra y Tonka Tomicic, lo cuales habrían significado un gran gasto monetario de la estación, y se habrían perdido con el ataque al sistema.

“Son los 12 capítulos. No existe nada. De hecho, le avisaron ayer a Tonka y no lo podía creer, que no existe nada, pero nada de lo que hizo”, aseguró Pamela Díaz en el programa.

No obstante, esta información fue desmentida por la señal, de acuerdo a Glamorama. “No se ha perdido ningún material de los programas de Pancho Saavedra ni del espacio de Tonka Tomicic sobre la década del 2000 que aún no se estrena. Tampoco se perdieron capítulos de la recién estrenada teleserie nocturna La Torre de Mabel“, aclararon.

Esta situación luego fue detallada desde la estación, en donde señalaron que lograron dar de manera temprana con este conflicto, por lo que no se vio afectada su parrilla programática.

Junto a esto además expusieron las direcciones IP que amenazaron su sistema de seguridad, con el fin de que sean de utilidad pública.

