“No me cae muy bien”: La reacción de Pamela Díaz tras aparición de Hugo Valencia en “Me Late Prime”

Hace unos días Pamela Díaz protagonizó un curioso momento en “Me Late Prime”, en donde se presentó a quien reemplazará a Sergio Rojas, quien debió ausentarse debido a unas molestias, Hugo Valencia.

Al comienzo del programa el conductor Daniel Fuenzalida presentó a Hugo Valencia, conductor de “Que te lo digo”.

“Bienvenida Pamela Díaz, Andrés Caniulef y Hugo Valencia, que viene esta noche con nosotros. Sergio Rojas tenía algunos dolores”, inició señalando Fuenzalida.

Esto generó una reacción de Pamela Díaz, panelista del programa. “Te voy a contestar acá. Primera vez que estoy con Hugo, no me cae muy bien al igual que el otro niño. Me habría encantado que me hubieras preguntado”, afirmó, en donde el conductor señaló que “no sabía eso”.

Tras esto Díaz fue preguntara sobre cuál habría sido su respuesta sobre la participación de Valencia en el programa, ante lo cual respondió: “Hubiese dicho que sí, no le quito la pega a nadie“.

Finalmente Hugo Valencia se refirió a esto, señalando que a él no le caía mal “La Fiera”. “A mí la Pamela no me cae mal. La encuentro simpática. Te lo juro por Dios”, sostuvo.