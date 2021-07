Por esta razón Giovanni Cárdenas no pagará $65 millones en gastos médicos tras ser intubado por Covid-19

Ayer te contábamos que Giovanni Cárdenas, ex concursante del programa MasterChef Chile, enfrentaba un angustiante momento. El cocinero debía más de $65 millones a causa de su hospitalización y tratamiento que necesitó tras enfermar de Covid-19.

Te recordamos que Giovanni ingresó a Clínica Dávila por problemas respiratorios, establecimiento donde permaneció 33 días, 18 de ellos entubado. “Pregunté por la ley de urgencia y me dijeron que solo cubre los días en que estuvo intubado, no el resto del tiempo. No sabemos cuánto nos corresponderá pagar. Estamos preocupados por el costo que vamos a afrontar“, explicó Scarlette Jaque, esposa del cocinero.

La exposición del caso generó la respuesta de Fonasa y Clínica Dávila, quienes por medio explicaron que el paciente no debe pagar ningún monto de la deuda señalada.

Fonasa señaló: “Las personas de los tramos A, B (a este último pertenece Giovanni) y las personas mayores de 60 años tienen gratuidad en sus hospitalizaciones por COVID. Quienes están en los tramos C y D deberán pagar un 1096o un 20% como copago y pueden solicitar condonación si es que su situación económica así lo requiere”.

Por otra parte, explicaron que todo paciente Fonasa que requiera hospitalización por coronavirus en un recinto privado recibirá la protección de la Red Pública.

“Me saqué un peso de encima, me tranquilicé mucho. Hasta pude caminar hoy de lo contento que estoy. Se resolvió un tema que me tenía muy angustiado. Imagínese, yo no podía dormir pensando que tenía que pagar el equivalente a una casa”, señaló el cocinero en conversación con Las Últimas Noticias.

En tanto, la Scarlette indicó: “Recibí información errónea en ambos lugares. De hecho, en la clínica no debieron pasarme el desglose de la cuenta para que lo tramitara y en Fonasa debieron aclararme la cobertura total que tenía el tramo B. Estoy muy contenta, aliviada, pero quisiera que me envíen estas respuetas por escrito para quedar completamente segura”.