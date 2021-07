Botota Fox en picada contra Álvaro Ballero por nostálgico recuerdo de Protagonistas de la Fama

Con una nostálgica publicación Álvaro Ballero recordó en Instagram su paso por “Protagonistas de la Fama” y fue increpado por José Miguel Navarrete, transformista que da vida a la popular “Botota Fox”.

El actual Gerente de Canal 13 compartió la intro del recordado primer reality show que se desarrolló a nivel nacional. “Estaba tan, pero tan nervioso, a esos ingenuos 20 años, que la sonrisa me salía chueca de tanto que me tiritaba la mejilla, por más que trataba de relajarme frente a la cámara, estaba por primera vez en un programa”, escribió en la publicación.

A lo anterior agregó: “No sabía en qué me estaba metiendo, sólo sabía que iba a cambiar mi vida. Son pocos los que han creído en mí, menos mal que yo sí, siempre todo lo he soñado, todo lo que hoy vivo (…) He tenido suerte, tanta suerte de rodearme de grandes y nobles personas, que me han permitido avanzar, pocas, pero buenas”.

Por otra parte, Álvaro reconoció que en su camino “a veces se he equivocado”, sin embargo muy pocas. “Nada me lo han regalado en la vida, superar estas montañas no me destruirá, saldremos vencedores, como siempre, y como siempre, aunque nadie, sólo nosotros, creamos eso”, cerró.

Las palabras no dejaron indiferente a Botota Fox, quien cuestionó al ex chico reality señalando que es una persona “falsa” y que no ayudó a ninguno de sus compañeros en la búsqueda de alternativas laborales tras alcanzar un cargo importante en la casa televisiva.

“Y te aseguraste tú no más. ¿Qué mierda? Gerente del 13 y jamás le diste pega a ninguno de tus ‘compañeros’. Falso, ese tiempo solo fuiste tú y solo tú. ‘Yo soy Ballero’. Te vi, te sigo, pero fuiste penca con toda la gente que hizo tu pega. ¡Falso!”, señaló Botota.

Revisa la publicación y la respuesta de Botota a continuación: