La tensa discusión de JC Rodríguez y Monserrat Álvarez sobre los debates: incluso Kel Calderón comentó

El día de ayer se desarrolló el primer debate presidencial organizado por la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL), en donde participaron los candidatos del Pacto Apruebo Dignidad Gabriel Boric y Daniel Jadue.

Esto fue repasado hoy en el matinal “Contigo en la Mañana“, en donde los conductores del matinal de CHV Monserrat Álvarez y Julio César Rodríguez tuvieron un duro cruce de opiniones.

El “round” entre ambos se dio luego de que JC Rodríguez señalara que los debates no enseñan nada nuevo respecto a las personalidades de los candidatos, argumento que fue refutado por su compañera.

“Si me pones en que se hagan o no se hagan (los debate) , se tienen que hacer. Antes los candidatos y comandos ponían muchas restricciones, tenían mucho miedo a las preguntas de la prensa. En estos debates se dan más libertades en cuanto al formato, un candidato se puede preguntar con el otro, creo que aportó momentos interesantes, en el día de ayer quedaron más o menos claras las diferencias entre Boric y Daniel Jadue“, partió comentando.

El tenso debate

Esto no fue compartido por JC Rodríguez, quien le respondió: “Yo sigo viendo al Jadue en las entrevistas y sigo viendo al Boric de siempre, no he descubierto nada“.

Y así, intercambiaron frase tras frase. “No todo el mundo ve el matinal ni la franja, Julio“, replicó Monserrat Álvarez, en donde JC le dijo que ella sostenía que estas sirven para ver las personalidades.

“Sí, pero para tí que los conoces, pero hay gente que no conoce a los candidatos”, sostuvo Álvarez, lo cual nuevamente fue contrarrestado. “Yo creo que esa gente no vio la tele“, afirmó Rodríguez.

Ante esto Monse Álvarez sostuvo: “Pero no ninguneemos a la gente, por ejemplo en mi casa…”, alcanzó a decir, antes de que Julio César la interrumpiera: “Pero espérate, no pongas el ejemplo de tu casa“.

Aún así, Monserrat Álvarez continuó: “Voy a terminar, yo si estoy hablando de eso, por criterios de rating no poner a la gente la información es un error, 27 puntos de rating para ti es poco, 27 para mí es bastante“.

Finalmente JC Rodríguez soltó: “Tú estás hablando de otra cosa. Yo no he dicho que no sirven, estás poniendo cosas en mi boca que no he dicho“.

Lo curioso es que este debate entre conductores también fue comentado por nada menos que la influencer Kel Calderón, quien a través de las redes sociales manifestó su postura.

Con un mensaje en Twitter se manifestó, entregando apoyo al conductor JC Rodríguez: “Encuentro que Julio César está operado de los nervios“, escribió en la plataforma, palabras que fueron respaldadas por algunos y criticadas por otros cibernautas.

Aquí puedes revisar el mensaje de la egresada de derecho: