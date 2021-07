“Me sentí muy fracasada y me costó hartos años superarlo”: María Luisa Godoy hablará por primera vez sobre el “quiebre” con su primer esposo

La periodista María Luisa Godoy fue la nueva invitada al programa “Podemos Hablar” -el que será transmitido el próximo viernes- donde abordó diversos temas relacionados a su vida privada.

En específico, la animadora de Televisión Nacional se refirió a sus relaciones amorosas pasadas, revelando detalles de su primer matrimonio fallido.

“No mucha gente sabe que yo me casé, no de mi marido actual, el papá de mis hijos y todo. Y claro, esa separación me costó. Me casé a los 26 años, como que nadie sabe, no existe“, comenzó relatando.

Según Godoy, su relación comenzó con “un pololeo muy largo, de muchos años, pero duró muy pocos meses el matrimonio, fue súper corto y me costó mucho superarlo. Me sentí muy fracasada y me costó hartos años superarlo”.

“Ha sido la vez que me sentí más fracasada, me sentí muy mal. Fue la época que durante un año me sentí muy mal, de tener harta pena y te diría que lo superé como a los dos años”, fueron parte de sus declaraciones.