Myriam Hernández supera el millón de reproducciones en YouTube con “Hasta aquí”

La artista romántica más importante de América, Myriam Hernández, llegó al millón de views de su último lanzamiento “Hasta aquí”. Esta poderosa canción llena de energía y fuerza que está dedicada a sus seguidoras, cuenta con un video clip que muestra el proceso de empoderamiento femenino, con imágenes de la artista en la playa, así como también de mujeres de todas las edades que deciden decir ¡basta!.

Haciendo gala de toda su sensibilidad y talento, en “Hasta aquí” la cantante se refiere a la mujer actual, decidida, que ya no se deja anular y que va marcando con su sello todas las esferas en las que participa. Este sencillo, fue escrito por Jacobo Calderón, hijo de Juan Carlos Calderón, productor de canciones como “Un hombre secreto” y “Se me fue”, con quien ha logrado una entrañable y productiva relación de trabajo que dio como fruto las 11 canciones que incluye el disco “Sinergia”, que aún no tiene fecha de lanzamiento.

El video clip de “Hasta aquí”, que fue realizado por la productora chilena Acción bajo la dirección de Francisco Recabarren “Reca”, junto con superar el millón de reproducciones cuenta con cientos de buenos comentarios de seguidores que están felices con el nuevo proyecto musical de Myriam Hernández.

“Sinergia Tour” comenzará el viernes 8 de octubre con 11 fechas en Estados Unidos, además de conciertos que ya tiene confirmados en Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y República Dominicana. En Chile, en tanto, la artista realizará un concierto en el Movistar Arena el 11 de junio 2022, cuyas entradas están a la venta en Puntoticket.com.