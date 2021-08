Pamela Díaz reveló por qué aún no le pone fin a su matrimonio religioso

Recientemente la animadora Pamela Díaz habló con Lucila Vit en un programa de Instagram, en donde repasó diversos aspectos de su vida, siendo uno de los más llamativos el por qué sigue casada con Manuel Neira.

Cabe señalar que ambos tienen dos hijos en común, Trinidad y Mateo, contrayendo matrimonio por la iglesia en diciembre del 2006. No obstante la relación no prosperó y optaron por separarse, a pesar de estar juntos por 11 años.

Por otro lado Díaz hace algunas semanas anunció que su matrimonio con Fernando Téllez fue anulado, por lo que volvió a la soltería. Esto dejó como inquietud por qué aún no anula el contrato que la une a Neira, lo cual fue respondido por la conductora.

“Un día fui a la catedral de Santiago, subí al sexto piso, le conté mi historia a un cura, me paso un abogado eclesiástico y me dijeron que costaba entre 6 y 8 millones de pesos separarme, y le dije que no muchas gracias”, reveló la actual pareja de Jean Philippe Cretton.

Pero esto no fue todo, ya que “La Fiera” aseguró que este trámite incluso tenía un costo mayor. “Salía aún más caro si hacía el tramite más rápido. Tenía que dar un porcentaje de mi sueldo a la iglesia si quería iniciar el trámite y yo ‘¿Qué? ¿Están locos?”, soltó en la conversación.