Dino Gordillo y su hospitalización: “Me van a hacer mier… el hígado con tanta droga y remedio”

Este miércoles el humorista Dino Gordillo volvió a referirse a su delicado estado de salud en Bienvenidos. El artista lleva más de un mes hospitalizado tras dos cirugías y aún no tiene un diagnóstico certero.

Hasta ahora solo se sabe que tendría una hernia en la espalda, esto según el parte médico entregado por la Clínica Alemana, establecimiento donde Gordillo es atendido.

En ese sentido, la mujer del humorista, Patricia Caballero detalló al matinal que “todo esto empezó por el hallazgo de una hernia lumbosacra. Se realizó un bloqueo facetario en primera instancia, que no dio resultado, y se optó por una cirugía”.

“El dolor siguió muy intenso, así que se hizo otra cirugía, donde se encontraron restos del procedimiento anterior. Estamos esperando que se quite el dolor, cambiando analgésicos. Desde el 10 de julio que estamos en esto”, agregó.

Caballero también señaló que “cuando lo dieron de alta, después de la segunda cirugía, alcanzó a estar 3 días en la casa y empezó con fiebre. Nos dijeron que tenía COVID, después que era una infección urinaria. Hasta que este martes se nos avisó que el examen del COVID era negativo”.

“Lo más terrible es la incertidumbre, no tener la certeza de un diagnóstico para saber qué pasa. Es muy complicado lo que estamos viviendo”, cerró.

Posteriormente sería el propio Dino quien se contactaría con el matinal, aprovechando de desahogarse por la compleja situación que está viviendo.

“No puedo ver a mi familia, me tienen aislado. Ver a la Patricia ahí, me duele. Además, no he tenido ningún apoyo psicológico”, lamentó el artista.

“No noto ninguna diferencia, estoy en el aire. Llevo un mes y tanto acá, en la Clínica Alemana, deberían darme mayor información de lo que están haciendo. Me van a hacer mier… el hígado con tanta droga y remedio que me están metiendo”, agregó.