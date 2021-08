Cecilia Bolocco y Pollo Castillo hablan de su debut para los Giga Awards 2021: “Será todo a otro nivel… ¡estará atómico!”

“Es un honor hacer esta entrega de premios y estoy feliz de que me hayan invitado y orgullosa de poder hacerlo con el Pollo Castillo, que es una súper estrella del mundo digital”.

Así expresa Cecilia Bolocco sus sentimientos en torno a liderar, junto a Pollo Castillo, la entrega de los Giga Awards 2021, evento creado por WOM, con la producción y contenido de TreceLab y que transmitirá Canal 13 este viernes a las 22:30 horas, además de las redes sociales de la operadora.

La ex Miss Universo comenta que “estoy muy contenta y entretenida porque es realmente una noche para jugar, divertirse, pasarlo bien y premiar a los mejores”.

Los Giga Awards 2021 son la segunda edición de los premios digitales en Chile, en donde se premiarán a 16 categorías que busca resaltar lo mejor del mundo del ciberespacio y contará con shows musicales de algunos de los fenómenos musicales del momento: Paloma Mami, Anita Tijoux, Cami Gallardo, Princesa Alba, Kidd Tetoon, Polimá Westcoast, AK 420, Marcianeke y Metalingüística.

En tanto, los invitados a presentar cada categoría incluyen a Tonka Tomicic, Alfredo Lewin, Leo Rey, Sensual Spiderman, Pancho Saavedra, Naya Fácil, Paty Cofré y Fabrizio Copano, entre muchos otros, mientras que tras bambalinas del evento estará la pareja de influencers compuesta por Oliver Borner y Tati Fernández y la conducción del periodista Felipe Cárdenas, de “Nanoticias”.

Pollo Castillo destaca que “es algo totalmente nuevo que lo digital llegue a la televisión con lo mejor de éste, mostrando cosas para los jóvenes y mostrando lo mejor de este espacio, así que va a estar divertido”, agregando que “es lo más novedoso que ha hecho la televisión en el último tiempo, juntando lo mejor de los dos mundos y con grandes artistas y el show de música que sin duda que va a ser espectacular. En general, habrá de todo y será todo a otro nivel… ¡estará atómico!”.

Con respecto a animar este evento especial con Cecilia Bolocco, el actual integrante de “MasterChef Celebrity” confiesa que “es un honor estar con la Cecilia. Es como esas cosas que uno dice nunca te van a pasar en la vida y a mí sí me está pasando. ¿Quién iba a decir que dentro de lo que yo hago, en mi mundillo, llegaría a un espectáculo donde voy a animar con una mujer que fue Miss Universo? Es como si fuera un sueño”, mientras que ella también lo alaba a él: “¡Yo lo amo! Lo vi en su Instagram y lo amé inmediatamente. Máximo (su hijo) es su fans número uno y no podía creer que fuera a animar con él”.

Concretamente, Cecilia Bolocco comenta sobre este proyecto que “el que me llame Canal 13 es como que me llame un familiar. Para mí es un privilegio que me hayan invitado a fusionar estos dos mundos, la televisión y lo digital, por la experiencia que tengo en la animación y con una mirada tan distinta, donde trabajamos con gente joven, lo cual para mí es muy renovador y es algo que definitivamente me entusiasma mucho”.