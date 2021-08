“Me descueraron en el matinal”: La réplica de Doctora Cordero a críticas de Neme y equipo de “Mucho Gusto”

El pasado jueves en “Mucho Gusto” se repasaron las candidaturas de famosos en las próximas elecciones parlamentarias, donde tuvieron énfasis en la doctora Cordero, que va por un puesto como diputada.

Bajo este sentido recordaron cuando hace años la psiquiatra trató de “indio horroroso” a Alexis Sánchez.

La periodista tuvo una dura sentencia a esto. “Si tú eres autoridad de la República, tienes que hacerte cargo“. Por otro lado Diana Bolocco se alineó: “Es importante este ejercicio que hacemos para que la gente conozca a los candidatos”.

Quien entregó una opinión más extensa fue José Antonio Neme, que conocía a la doctora: “Hay ciertos límites que no se pueden traspasar, esto es como una línea que hay que debatirla para que quede claro de cuánto nos vamos a jugar (…) Yo también comparto eso con la Diana y se lo digo a la doctora si me está viendo, yo creo que esas frases no saldrían de mi boca“, expresó en la oportunidad.

Ante estos dichos la psiquiatra no guardó silencio y en el programa “Me Late” replicó a los dichos emitidos en “Mucho Gusto”.

“Entiendo que me descueraron en el matinal de Mega. Me avisaron unas personas, me llamaron. Y me dijeron que me estaban haciendo pebre. Yo le mandé un WhatsApp a José Antonio que es la persona que conozco de ahí, diciéndole que había sabido que me habían descuerado esta mañana en su matinal, pero como yo trabajo permanentemente, lo que yo proclamo: la empatía, el cariño, la compasión, yo no les tenía rencor“, partió comentando Cordero.

Luego continuó: “Me dio mucha pena saber que me habían maltratado y me habían funado, pero que no tenía rencor y qué pena por ustedes, pero sepan que los perdoné”.

Junto a esto Cordero señalo que “no era ni prepotencia ni arrogancia” los dichos que emitió contra Alexis Sánchez y Arturo Vidal, a quienes les envió disculpas.

“Hay que ser muy ruin para hurgar en el pasado. Esto fue cuando yo trabajaba en el ‘Bienvenidos’, hace 5 años. O sea, imagínate sacar eso (…) Hay que ser muy mala leche para andar desenterrando pasajes antiguos de los comentarios. Yo he dicho peores cosas y a personajes mucho más rimbombantes e importantes de Chile”, cerró.