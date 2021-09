‘Mochileros’: Jean Philippe Cretton confesó los comentarios que recibió al inicio de su relación con Pamela Díaz

Este sábado se emitirá un nuevo capítulo de ‘Mochileros’ de TVN, programa de viajes que conduce Pamela Díaz y que la ha llevado a recorrer algunos lugares del país con diferentes invitados.

En esta oportunidad estará junto a su pareja, Jean Philippe Cretton, quienes recorrieron la ciudad de Puerto Varas y algunos de los hermosos paisajes que entrega la Región de Los Lagos, como Saltos de Petrohué.

En el próximo episodio el conductor de Yo Soy All Star reveló que cuando partió en la televisión recibió algunos comentarios poco alentadores. “Cuando yo partí, un productor me dijo que nunca iba a tener éxito en la televisión con mi pinta, porque yo tenía el pelo largo. El formato era que tenías que ser como Camiroaga o el Rafa“, dijo.

Además, confesará algunas palabras que le dijeron cuando comenzó su relación con ‘La Fiera’. “He sentido harto eso de que se volvió loco Jeanphi, anda con la Pamela Díaz“, señaló el oriundo de Puerto Varas. En ese momento la conductora del programa respondió que “al principio igual la gente no se podía imaginar que estábamos juntos”.

Junto a esto, también contó que no me gusta pasar desapercibido en ningún lugar ni con nadie”. Ante esto, Cretton apuntó que “si voy a estar con alguien quiero que esa persona se recuerde de algo que yo le dije o de algo que hice. Y lo mismo en un programa, me gusta poner un sello“.