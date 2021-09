Josefina Montané deslumbró a los jurados y a la audiencia con interpretación de Marilyn Monroe en “The Covers”

La actriz Josefina Montané deslumbró a todos este viernes con su interpretación de Marilyn Monroe en el programa “The Covers” de Mega.

Con una peluca rubia y un vestido clásico de los años 50′, la exactriz de Canal 13 confundió a todos los presentes en el estudio y a los mismos cibernautas, que cayeron rendidos a sus pies.

Desde el jurado, Beto Cuevas le dijo asombrado: “Hiciste un trabajo excelentemente bien hecho, te mimetizaste con la Marilyn. Gran interpretación, noté mucho control vocal”.

En la oportunidad, “Pin” cantó el tema I Wanna Be Loved by You.

Si bien Cuevas destacó que Monroe no fue altamente conocida por ser cantante, Montané hizo defensa de su interpretación al ser difícil cantar en su tono más grave y sensual.

“Yo encuentro que la ‘Pin’ está pintada para doble oficial, porque de cara, de todo, es muy impactante”, le dijo Javiera Contador.

En redes sociales también fue la favorita y más tarde agradeció a través de Instagram.

#thecoversmega se pasó Pin Montané como Marilyn Monroe. Yo soy fan del género musical, estilo Broadway, desciende del vaudeville o burlesque. Siempre objeté a Pin en ese género. La he visto en varias participaciones. Hoy me debo retractar y felicitarla. Excelente!!! — Mónica Vidal L. (@movilarrr) September 4, 2021

Puede ser más igual la @pinmontane a la gran Marilyn Monroe? Creo que nuestra Pin es mucho más linda ❤#TheCoversMega pic.twitter.com/Qo4HZDhKwl — Jocelyn Apablaza🇨🇱 (@apablazajoce) September 4, 2021

La pin montané podría ser la doble oficial de marilyn monroe, es idéntica. #thecoversmega pic.twitter.com/99BSNvC4Vo — Hernán (@hernan_sr) September 4, 2021

“Amada Marilyn Monroe. Muchas gracias por todos sus mensajes de amor 🥺💜”, escribió más tarde la actriz en su cuenta de Instagram.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josefina Montane (@pin_montane)

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Josefina Montane (@pin_montane)