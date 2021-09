Myriam Hernández estrena el video clip de “Te quiero Ti amo”

La artista romántica más importante de América, presenta el video de “Te quiero Ti amo”, single que la tiene encantada por su sonoridad y estilo. Este tema, es un nuevo anticipo del disco que lanzará en los próximos meses y el que le da el nombre a su Sinergia Tour, que tendrá a la cantante recorriendo, desde el 8 de octubre, varias ciudades de Estados Unidos y del resto de Latinoamérica.

En este registro audiovisual es posible ver a una primaveral Myriam Hernández interpretando una de las canciones que ha conquistado su corazón. Con imágenes llenas de color y en medio de cientos de flores, la artista se luce en un estilo más rítmico y alegre, con una letra simple, como ella mismo ha comentado, pero llena de amor, energía y positivismo. Al igual que el video clip de su sencillo anterior, “Hasta aquí”, éste fue dirigido por el premiado realizador Francisco Recabarren, “Reca”, en la productora Accion Films de Santiago.

“Te quiero Ti amo”, fue escrita por Jacobo Calderón, responsable de todos los temas de Sinergia, sin embargo no es la primera vez que la cantante se la juega con nueva sonoridades. “Justo un día antes de viajar a Miami a grabar el álbum Jacobo me envía esta canción y quedé cautivada completamente por su letra y melodía linda y contagiosa, por lo que no lo dudé un minuto y decidí que en vez de 10, serían 11 las canciones de Sinergia”, expresa Myriam Hernández, adelantando que este disco tendrá baladas y otros temas más rápidos, como éste.

Su anterior single, “Hasta aquí”, ha tenido una gran recepción del público, en especial de las mujeres que se han sentido identificadas con su mensaje de empoderamiento y energía. Este mismo éxito es el que espera repetir la cantante con esta nueva propuesta, que ya está disponible en las plataformas de música y su canal de YouTube.

En medio de la promoción de “Te quiero Ti amo”, Myriam Hernández se prepara con todo para el inició de Sinergia Tour. “Me encuentro muy expectante por volver a los escenarios con público, afinando todos los detalles con mi equipo para que este reencuentro sea inolvidable para todos”, comenta sobre sus conciertos que comienzan el 8 de octubre con 10 fechas en Estados Unidos, además de presentaciones en Puerto Rico, Argentina, Bolivia, Ecuador, Colombia, Costa Rica, Panamá, Perú y República Dominicana. En Chile, en tanto, realizará su espectáculo en el Movistar Arena, el 11 de junio de 2022, con entradas que ya están a la venta en Puntoticket.com.