José Antonio Neme reaccionó a polémica entre La Red y Carozzi por documental “La Batalla de Chile”

El pasado fin de semana toda una polémica se tomó al canal La Red y la marca Carozzi, luego que desde la señal privada señalaran que la empresa optó por retirar su auspicio tras la emisión del documental “La Batalla de Chile“, que alude a lo ocurrido en el país el año 1973.

Esta situación fue tocada por el periodista José Antonio Neme en el matinal “Mucho Gusto”, luego de que junto a esto se viralizaran registros un desfile que realizaron miembros de la Escuela de Suboficiales de Chile, al interior de un mall.

“No entiendo bien a razón de qué, me parece muy curioso. A la gente le llamó mucho la atención, no solamente la ceremonia misma, sino que tampoco llevaban mascarillas”, partió señalando el conductor.

En la misma sumó: “Cuando uno habla de medidas, me imagino que es para todos; civiles, militares, jóvenes, no tan jóvenes, entonces creo que desde esa óptica me parece complejo. Es curioso todo“.

La reacción de Neme

Este tema dio a que se refiriera a lo ocurrido con su excasa televisiva y el documental político “La Batalla de Chile”.

“Respecto del Ejército, voy a decir algo que es a título personal y no quiero involucrar a nadie más que a mí mismo. Creo que es importante, además, en esta época tan turbulenta, donde hay tantas perspectivas históricas, ver ‘La batalla de Chile"”, partió comentando.

Tras esto el periodista valoró como “un acierto del canal La Red haber transmitido en documental de Patricio Guzmán, que tiene una mirada unilateral, quizás sesgada para algunos, lo que ustedes quieran, pero quiero decirlo como periodista: creo que hay tener una discusión respecto a la independencia de los medios de comunicación y de fuentes de financiamiento, al menos del canal público, para que no haya empresas que se retiran y quedamos todos ahí mirando”.