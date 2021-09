Britney Spears decidió tomarse un descanso en las redes sociales y desactivó su cuenta de Instagram

Britney Spears recientemente sorprendió a sus fanáticos que contraerá matrimonio con Sam Ashgari, luego de cinco años de relación.

La cantante estadounidense dio a conocer la noticia a través de su perfil en Instagram, red social donde compartió el anillo que le regaló su prometido. “¡No puedo creerlo!”, escribió la princesa del pop hace algunos días, quien no ha entregado más detalles sobre el matrimonio

Ahora, Britney desconcertó nuevamente a sus seguidores, ya que desactivó su cuenta en Instagram. Esto, porque se tomará un descanso en las redes sociales y así celebrar de mejor manera su compromiso nupcial junto a Asghari.

La artista de Estados Unidos explicó el motivo del cierre del perfil a través de su cuenta de Twitter, pero aseguró que volverá pronto a Instagram (donde contaba con más de 34 millones de seguidores).

Cabe señalar, que la plataforma en la que se comparte fotografías y videos, fue la vía que tenía la artista con sus fanáticos.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨

— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021