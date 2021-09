“Me volvió el alma al cuerpo”: Sigrid Alegría habla sobre su debut en Pobre Novio tras complejo momento en pandemia

La actriz Sigrid Alegría habló sobre su exitoso debut en la teleserie “Pobre Novio“, la nueva apuesta del área dramática de Mega, donde interpreta a Betty Cruz.

En conversación con Angélica Castro durante su programa “Tendencias“, la intérprete nacional aseguró que “siento como que me volvió el alma al cuerpo, me volvió la vida, fue mucho rato en que estuvimos en cero, con pocas posibilidades de sacar la cabeza de bajo del agua“.

En este sentido, aseguró que “descubrí también que soy un animalito de teleserie, llevo 25 años haciendo teleseries, entonces lo eché de menos“, tomando en cuenta el complejo momento que vivió durante la pandemia, cuando estuvo cesante por primera vez en su vida.

Sobre su incorporación a la teleserie, Alegría detalló que “fue todo muy rápido y me pasan este personaje delicioso, dentro del mundo de la comedia, dentro del mundo del folclore. Por supuesto siempre se me enoja alguna, que (dice) ‘¿por qué representas a la clase media de esa forma?’. No estoy representando a la clase media, estoy representando a un personaje que tiene la moral distraída, porque se me distrae mi amiga con las reglas del juego con respecto a la amistad y los valores, pero desde el amor siempre ella“.

“Entonces empecé a meterle códigos y dichos que, entre los cuequeros y mi mamá he aprendido mucho”, agregó la actriz.

Junto con esto, reconoció que “lo he disfrutado, estoy feliz con el personaje, me encanta el éxito que tiene la teleserie en sí, porque eso significa que podemos seguir haciendo ficción, que es bien recibido, que la gente lo disfruta, que lo busca y eso es una buena noticia para nosotros a esta altura del partido”, cerró.