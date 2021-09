“Te mojé tu carita con mis lágrimas”: Hija de Bonvallet recordó a su padre con conmovedor relato 

Daniela, hija del fallecido y recordado Eduardo Bonvallet, compartió un emotivo mensaje dedicado a su padre el día que se cumplen 6 años desde su muerte.

El deceso del comentarista deportivo ocurrió el 18 de septiembre del año 2015. Tras perder la batalla contra una severa depresión que lo afectaba, Eduardo tomó la decisión de quitarse la vida y su cuerpo fue encontrado en la habitación del hotel capitalino donde vivió y pasó sus últimos meses de vida.

Por lo anterior, en una fecha sensible, Daniela dedicó palabras a su padre y relató la última conversación que tuvieron.

“El 17 de septiembre fue el último día que hablamos. Lo último que me dijiste fue ‘Danielita, ya me siento bien, estoy tranquilo, ven a buscar un regalito para la Amalia y tráeme unas jaleas y una Gatorade roja, déjalas abajo’ (como siempre lo hacía)”, escribió en su cuenta de Instagram la hija de Bonvallet.

“Fue el último día que escuché tu voz. Este día duele, porque te debería haber salvado. Me quedé con el ‘me siento bien, tranquilo’. Habíamos hablado tanto ese día, te creí. Cuánto lo siento, papito querido. Yo hubiera partido mi corazón en dos o te hubiera entregado el mío para sacarte ese dolor‘, señaló Daniela

A lo anterior, agregó: “El 18 de septiembre desperté con la terrible noticia que me desgarro el alma, no pregunté cómo fue, solo sé que perdí la conciencia y me desmayé. Después te fui a ver, porque sabía me estabas esperando, ahí estabas, no como me hubiera gustado verte, te di muchos besos y te mojé tu carita con mis lágrimas, hasta que te llevaron de ahí“.

“Agarré tu teléfono para saber si me habías llamado y yo no había contestado por estar durmiendo, pero no lo hiciste, no quisiste que te salvará. Habías tomado tu decisión”, afirmó con dolor la hija del fallecido comentarista.

“Todos los días te extraño muchísimo, Te amo tanto tanto. Todos los años estas fechas son distintas, este año te recuerdo sonriendo pero mi corazón esta sensible, quizás más que otros años”, cerró Daniela.

Finalmente, la hija de Bonvallet dio las gracias a todos quienes recuerdan a su padre. Por otra parte, recibió mensajes de cariño y apoyo en este sensible momento.

Revisa la publicación a continuación: