“Yo sé que estás pololeando”: El comentario de Iván Moreira que dejó impactado a Neme en Mucho Gusto

Este miércoles el senador Iván Moreira fue invitado a Mucho Gusto par hablar del reciente ataque sufrido en Hualaihué, en el que un desconocido le aventó una botella con orina y fecas, impactándolo en el rostro.

Al respecto el parlamentario aseguró que el hecho no lo afectó, y en su lugar prefirió referirse a temas contingentes como el cuarto retiro del 10%, o las próximas elecciones presidenciales.

En ese sentido el legislador se refirió al candidato independiente de Chile Vamos, Sebastián Sichel, asegurando en ese sentido que le parece “una buena persona, una persona capaz, no existe el candidato perfecto”.

Fue entonces cuando Moreira hizo una particular y llamativa afirmación que incluyó al panelista del matinal, José Antonio Neme: “Tenemos diferencias con él, pero esas diferencias tenemos que intentar superarlas, sobre todo en algunos temas como el matrimonio igualitario, que te va a servir mucho a ti”.

Los dichos del legislador causaron impacto en el panel y sobretodo en el periodista, sin embargo, Moreira aún no terminaba.

“Yo sé que estás pololeando y te vas a casar“, agregó, desatando risas entre todos los presentes.

¿Pero por qué? Primero, si estuviera pololeando, y la verdad, no soy un hombre de matrimonio. No voy a confirmarle nada. Pero si me caso senador, le voy a enviar un parte y me tiene que dar un buen regalo”, respondió rápidamente Neme.

Tras la espontánea invitación, Moreira aseguró que iría encantado, pero con una condición: “Yo voy a asistir, pero espero que tus amistades no me funen”.

“Cómo se le ocurre, me preocuparé de su seguridad, iremos a bailar a Fausto”, contestó el rostro de Mega.