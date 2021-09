“¡No estoy mintiendo, no seas ofensivo!”: Economista Alejandro Alarcón estalla contra el diputado Ilabaca en pleno matinal de Mega

Un tenso momento se vivió esta mañana en Mucho Gusto, luego de que el diputado del PS, Marcos Ilabaca se enfrentara en una compleja discusión con el economista de la U. de Chile, Alejandro Alarcón, mientras conversaban sobre las AFP.

Todo comenzó cuando Alarcón criticó al parlamentario, asegurando que este quería terminar con las AFP para instaurar un sistema de reparto, lo cual Ilabaca negó rotundamente.

“Lo más importante es que la gente no quiere que la plata vaya a un sistema de reparto, que es lo que están promoviendo los diputados, entre ellos el diputado Ilabaca, quieren un sistema de reparto que ha sido un fracaso”. sentenció el economista, causando sorpresa en el legislador.

“Eso es falso, no mienta”, interrumpió Ilabaca, causando la furia de Alarcón.

“Déjeme terminar, por favor, no estoy mintiendo, no seas ofensivo, si usted quiere con ese sistema instaurar la verdad en el país, estamos muy mal, la verdad es que el sistema de capitalización individual requiere mejoras”, agregó.

Tras esto, Ilabaca esperó su turno para responder, sin embargo, sería inmediatamente interrumpido.

“Cuando alguien sobreideologizado como este caballero…”, comentó antes de que Alarcón volviera a expresarse, aún más molesto.

“No le acepto, diputado Ilabaca, no le acepto, no se por qué mecanismos usted puede insultar”, comenzó diciendo alterado, mientras desde el estudio le pedían que por favor no gritara.

“Es que no es el dueño de la verdad”, lamentó antes de cruzarse de brazos. Tras esto José Antonio Neme, en un tono de broma pidió: “Tráiganle un tácito”, causando aún más molestia en el economista.

“No, no, no, me trató de mentiroso José Antonio, mi abuelita me dijo un montón de cosas, que no podíamos aceptar que alguien te tratara de mentiroso”, argumentó de vuelta Alarcón.

Debido al tenso ambiente de discusión, el animador decidió poner un fin al desorden para dar paso a un debate civilizado.

“Perdón, el conductor del programa soy yo, así que bajen cuatro cambios, pueden tener un intercambio, pero la gente en sus casas no está entendiendo nada”, decretó Neme para darle el pase a Ilabaca.

“Yo quiero que me diga este caballero cuando he dicho yo que soy partidario de un sistema de reparto, partamos de esa base, porque el hizo una afirmación, yo he dicho que hay que terminar con las AFP como existen, y crear un sistema diferente”, partió diciendo.

“Yo creo en la capitalización individual y lo he dicho en todas mis entrevistas, entonces que no mienta, y no ponga palabras en mi boca que no he pronunciado“, agregó.

Lejos de responder la pregunta, el economista aseguró que “yo no dije que el estuviera detrás de este sistema de reparto, pero la ideología que el representa está detrás de este sistema. Creen que es mejor, y si no es así, por favor, cuál sería el sistema de capitalización que estaría representando el señor diputado”.

“Yo no estoy en el parlamento, pero merezco ser tratado con respeto”, agregó enojado y molesto Alarcón, antes de cruzarse de brazos nuevamente”.