Luis Jara reveló la razón de su ausencia en Mucho Gusto tras esperado regreso: tiene relación con crisis migratoria 

Luis Jara anunció en sus redes sociales que estaría presente en matinal “Mucho Gusto” de Mega —del cual fue animador— el día viernes. En la instancia, el cantante hablaría de su carrera musical y de las sorpresas que prepara para sus seguidores.

Pese a lo anterior, el esperado momento nunca llegó ya que Luis no se hizo presente en el espacio. El intérprete explicó sus razones por medio de un live realizado en su cuenta de Instragram.

Según reveló no quiso estar en el matinal para dejar tiempo a temas “más importantes” como la crisis migratoria que enfrenta el país.

“Decidí dejar un espacio a la triste contingencia que se está viviendo en Chile con respecto a los migrantes”, aseguró Luis.

El cantante que actualmente vive en Miami agregó: “Me parece inapropiado que yo aparezca en una realidad lejana, a pesar de que lo que pasa en mi país me importa. Entonces, junto a mi equipo decidimos postergar el contacto, porque creo que no es el momento”.

Finalmente señaló: “Ya habrá momentos para hablar de mi música, de transmitir alegría. Pero lo que pasa en Chile es muy doloroso”.