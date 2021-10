¿Qué cochinada es esa?: Responde Marcelo Lagos, ante la invitación de Julio César Rodríguez a tomar un terremoto

El invitado de la última edición del programa “Pero Con Respeto”, Marcelo Lagos, conocido por su participación en programas de televisión para hablar de sismos y terremotos, habló de todo en late conducido por Julio César Rodríguez, más conocido como el JC.

Desde que ha sido tentado para participar en temas políticos, hasta lo solicitado que es para promocionar el conocido y tradicional trago El terremoto, con respecto a esto señala: “La verdad nunca lo he probado, pero ofertas publicitarias no han faltado. Distintas marcas me han contactado permanentemente para conectarme, hacer ese link”. Lo anterior no le parece mala idea: “Claro. Imagínate a mí diciendo ‘afirma bien el vaso’, la rompería.

Pero en la práctica, el conocido geógrafo comentó que no haría publicad, aunque siempre se generan cosas: “Yo no ando buscando, no toco puertas. Acá estoy contigo ahora hablando, pero lo mío es comunicar, es trabajar en la universidad y cuando hay que explicar las cosas, bienvenido”, señaló ante el sorprendido animador que contestó: ¡Queda! Por favor señor director grabamos eso.

Pero al parecer no fue lo que más impresión causó del experto en sismos, ya que ante la invitación del animador quien le dice: “Yo soy muy perceptivo y siempre tengo un trago para mis invitados y yo me la jugué contigo porque sé lo que te gusta. Te tengo un terremoto”, Marcelo Lagos respondió: “Qué cochinada esa, yo tomo, obviamente. Tomo poco, pero bueno, pero esta mezcla evidentemente no”.