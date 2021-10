¡Todo por celos! Audio revela los acosos que sufrió Daniella Durán por parte de Sonia Isaza

Pensábamos que la teleserie de la vida amorosa de Arturo Vidal ya había terminado. Nada más alejado de eso.

Y es que un audio de Whatsapp revelado ayer en el programa de Instagram Qué te lo digo conducido por Sergio Rojas y Hugo Valencia, abrieron otro capítulo, ya que se evidenciarían los acosos que sufrió Daniella Durán por parte de la nueva polola de Arturo Vidal, Sonia Isaza.

“Lo que tú vas a escuchar a continuación es el modus operandi en el cual Sonia Isaza habría amedrentado a Daniella Durán en Miami” comenzó diciendo Rojas.

¨Venía caminando, no sé qué, cuando me la topo ahí de frente, ella estaba sentada en mi edificio y me queda mirando rarísimo, y yo dije qué es esto, me asusté horrible y me fui corriendo”, comenzó diciendo la periodista, agregando que fue a darse unas vueltas para volver después y subir rápido a su departamento.

Pero este mal rato no pasaría porque al otro día, volvería a estar ahí.”Me asusté, de verdad siento que me está persiguiendo, estaba mirándome horrible”, se escuchó que decía la periodista.

Fue tanto el miedo que Daniella llamó a Arturo para contarle lo sucedido, sin embargó él le bajó importancia. “Él me decía que no pasa nada, no te va a hacer nada”, sostuvo.

Tras escuchar el audio Hugo sostuvo “Por lo que yo cache fue una acto de presencia de intimidación”.

Además Sergio señaló que cada vez que Arturo iba a terminar con ella (Sonia),amenazaba que se iba a matar, entonces cuadraba este tipo de personalidad con una persona capaz de acosar a alguien.

Agregó que “Daniella Durán era aprobada no solo por la familia de Arturo Vidal, sino también por Marité Matus porque por fin había encontrado a una chiquilla buena de verdad, de corazón para formar algo serio”. Y en tanto no aprobaban a Sonia, “A Sonia la odian, porque me dicen que Sonia se metió en la relación de Arturo cuando todavía estaba con Marité. Ella descubrió que Arturo andaba a dos bandos y ahí la relación se quebró. Y Sonia , según me cuenta esta fuente llamaba a Arturo diciéndole que iba a atentar contra su vida si terminaba con ella, es una persona parece bastante intensa”.

Sumó otro dato curioso y es que “Sonia si es conocida en el ambiente farandulero porque ella de jacta e hacer unos trabajitos de amarre para retener a sus pololos (…) Arturo estaría trabajado” según le habría asegurado una fuente.

Recordemos que hace unos días Daniella en un live con la periodist Cecilia Gutierrez, negó conocer a Sonia Isaza, pero no fue porque quisiera mentir, sino porque no quería generar problemas a Arturo Vidal.