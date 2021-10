Actor Carlos Díaz impacta a sus seguidores con fotografías desnudo

El actor Carlos Díaz sencillamente está “como el vino”. Y es que a medida que han pasado los años se pone más guapo. Así hemos visto su evolución en el tiempo a través de las teleseries que ha protagonizado, que lo han llevado a ser el galán en producciones como “Amanda” y el villano guapo en “Verdades Ocultas”.

Y ahora nos demostró que está mejor que nunca, porque a poco de cumplir 48, se atrevió a celebrar la previa de su cumpleaños con una fotografía literalmente “al desnudo”.

“A semanas de cumplir 48 años acepté la invitación del talentoso @nachonal y la revista @egoegocl a hacer fotos #piluchos .. ha sido la primera vez en mi vida en que me he mostrado públicamente sin ropa , he dejado atrás los miedos , el pudor , los traumas que he llevado por años . Es un paso de libertad , un acto liberador . Gracias familia por el apoyo de siempre y a @juanpabloamb que me ha guiado y entrenado por años fortaleciendo , sanando el cuerpo , entendiendo la dinámica del entrenamiento . Que sea un buen viernes !”, escribió.

Y por su puesto, los comentarios de impacto no tardaron en aparecer en su muro, incluso de parte de sus colegas: “No lo puedo creer!! Yo que te conozco de potrillo!!! El chico tímido de la escuela de teatro!”, comentó Amaya Forch .

“Grande colega yo a mis 68 también lo hice y me pareció una excelente idea viva la libertad”, le escribió Pato Torres. “Amado Carlitos!”, le escribió Lorena Capetillo.

La reconocida actriz Gaby Hernánde, también quiso dejarle su opinión: “Estupendo Carlos querido!”, al igual que Daniela Nicolás, quien le escribió: “El mejor profe del mundo “.

“Wow te atreviste compañero me parece maravilloso!!! Felicitaciones…Podría haber levantado las manos si, o me habría empelotao entera de una no mas”, dijo en su peculiar estilo la actriz y comediante, María José Quiroz.