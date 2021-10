Meta: El nuevo nombre de la empresa dueña de Facebook e Instagram

El gigante de las redes sociales Facebook anunció el nuevo nombre de la empresa: Meta, el mundo virtual que están creando la compañía al que los usuarios podrán acceder a través de la realidad virtual.

En el marco de su nuevo evento Facebook Connect 2021, Mark Zuckerberg anunció el cambio del nombre para dar inicio a una nueva etapa centrada en el “metaverso“. El nuevo logo es el signo infinito de color azul, aunque también señalan que representa la M, la letra inicial de la nueva marca del gigante de las redes sociales.

“Meta está ayudando a construir el metaverso, un lugar donde jugaremos y nos conectaremos en 3D. Bienvenido al próximo capítulo de conexión social”, es la descripción que tiene la nueva marca en su cuenta de Twitter.

Mientras que, Zuckerberg en la instancia dijo que “a partir de ahora, vamos a ser primero metaverso y no Facebook“. Luego explicó que esto significa que “con el tiempo, no necesitarás usar Facebook para usar nuestros otros servicios y a medida que nuestras marcas empiecen aparecer en nuestros productos, espero que la gente llegue a conocer la marca Meta y el futuro que representamos”.

En tanto, la empresa afirmó que los nombres de las aplicaciones como Facebook, Instagram, Messenger y WhatsApp seguirán siendo los mismos.

The metaverse is the next evolution of social connection. It’s a collective project that will be created by people all over the world, and open to everyone. You’ll be able to socialize, learn, collaborate and play in ways that go beyond what’s possible today. pic.twitter.com/655yFRm8yZ

— Facebook (@Facebook) October 28, 2021