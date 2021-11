“No soy vocera de Kast”: Marcela Vacarezza respondió a “ácido” emplazamiento de usuaria en Twitter

Gran polémica causó la animadora Marcela Vacarezza a través de Twitter, luego de que compartiera una noticia relacionada a los empresarios chilenos, quienes decidieron frenar sus inversiones para el 2022.

Junto a la publicación perteneciente al Diario Financiero, la comunicadora nacional declaró: “Pero muchos dirán que es campaña del terror“.

Fue este mensaje que causó una serie de reacciones en la web, en apoyo pero también en contra de los dichos de la animadora de televisión.

“Los ‘patriotas’ arrancando del país que dicen amar”, fue uno de los mensajes que recibió Vacarezza, quien no dudó en responder en la misma plataforma. “¿Por qué no cambia la palabra ‘arrancar’ por ‘buscar mejores oportunidades’? ¿No es sano que el ser humano lo haga? Todo aquel que puede hacerlo lo hace. No seamos románticos con esto del ‘amor al país’, aunque se sienta“, declaró.

Posteriormente, recibió otro mensaje en su contra de parte de una usuaria, quien manifestó lo siguiente: “Me llama la atención que te importe tanto Chile, decidiste irte del país porque no era un lugar seguro, entonces trabajas para el K como vocera“.

Ante esto, la esposa de Rafael Araneda -quien vive actualmente en Miami- respondió de manera categórica: “No nos fuimos del país por su delincuencia (cosa que igual hoy agradecemos que no exista donde vivimos). Nos fuimos porque apareció una excelente oportunidad laboral para Rafael. Y no soy vocera de Kast. Saludos“.

