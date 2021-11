“Todos hemos sido machistas alguna vez”: El “mea culpa” de José Antonio Neme tras polémica con alcaldesa Irací Hassler

El conductor del matinal “Mucho Gusto” de Mega, José Antonio Neme, hizo un “mea culpa” a través de sus redes sociales, luego de la polémica que protagonizó con la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler.

Cabe recordar que el pasado 15 de noviembre, la edil lo enfrentó, luego de que él la tratara de “mamita”. “Yo no soy tu hija, no soy tu mami, soy Irací, me puedes llamar por mi nombre o alcaldesa de Santiago, que es el cargo que tengo por elección popular“, dijo la jefa comunal tras ser invitada al espacio matutino.

El comunicador se refirió este miércoles a lo ocurrido en el matinal, asegurando que “todos hemos sido machistas alguna vez“.

“Efectivamente creo que todos tenemos mucho que aprender! Todos hemos sido machistas alguna vez..en actos pequeños o grandes. Yo no soy la excepción… Nadie es perfecto, pero creo que si uno hace consciente ciertas conductas u ofensas puede contribuir a una sociedad mejor“, declaró en su cuenta de Instagram.

Revisa la publicación acá: